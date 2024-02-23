23 февраля, 09:33,
обновлено 23 февраля, 10:04
Санкции в отношении России

Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

AP Photo/ Virginia May
© AP Photo/ Virginia May

Ограничительные меры ввели в отношении 106 физических и 88 юридических лиц

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. Об этом сообщил Совет ЕС.

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"Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что таким образом в черный список ЕС по России входят более 2 тыс. человек и компаний. В документе указывается, что в санкционный список попали также компании из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, которые, по мнению сообщества, обходят ограничительные меры против России.

В рамках 13-го пакета санкций Евросоюз ввел:

  • ограничительные меры в отношении 27 компаний из РФ и семи других стран (Индия, Китай, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция), якобы поддерживающих российскую оборонную промышленность;
  • экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов;
  • санкции против четырех компаний из Китая и по одной из Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки и Турции за торговлю "электронными компонентами для российского военно-промышленного комплекса";
  • персональные санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама.
 
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