Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. Об этом сообщил Совет ЕС.
"Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что таким образом в черный список ЕС по России входят более 2 тыс. человек и компаний. В документе указывается, что в санкционный список попали также компании из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, которые, по мнению сообщества, обходят ограничительные меры против России.
В рамках 13-го пакета санкций Евросоюз ввел:
- ограничительные меры в отношении 27 компаний из РФ и семи других стран (Индия, Китай, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция), якобы поддерживающих российскую оборонную промышленность;
- экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов;
- санкции против четырех компаний из Китая и по одной из Казахстана, Индии, Сербии, Таиланда, Шри-Ланки и Турции за торговлю "электронными компонентами для российского военно-промышленного комплекса";
- персональные санкции против министра обороны КНДР Кан Сун Нама.