В МИД КНР заявили, что Китай и Германия должны укреплять международную солидарность

Пекину и Берлину следует ради всеобщего процветания сообща содействовать оптимизации глобального управления, отметил глава ведомства Ван И

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти КНР и Германии должны вместе укреплять солидарность между членами международного сообщества и ради всеобщего процветания сообща содействовать оптимизации глобального управления. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с советником канцлера ФРГ по иностранным делам и политике безопасности Йенсом Плётнером.

"Китай и Германия должны содействовать укреплению солидарности и усилению координации в международном сообществе, улучшению глобального управления, вносить позитивный вклад в обеспечение стабильности, развития и процветания во всем мире", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул глава МИД КНР, Пекину и Берлину следует "искать точки соприкосновения, сохраняя различия", сосредоточиться на сотрудничестве, чтобы увеличить количество благоприятных возможностей для совместного роста. Он указал на важность эффективного урегулирования взаимных разногласий с учетом задач развития обоих государств.

"Китай и ФРГ должны проявлять солидарность и поддерживать сотрудничество, выступать против конфронтации враждующих лагерей, отказаться от протекционизма", - добавил Ван И. Как он отметил, Германии необходимо воздерживаться от методов "декитаизации", а также "способствовать здоровому и стабильному развитию отношений между КНР и Евросоюзом".