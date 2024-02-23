DPA: в России под стражей находятся около 30 граждан ФРГ

Как отметили в кабмине ФРГ, "нельзя исключать, что есть и другие задержанные с немецким гражданством, о которых федеральному правительству еще не известно"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Около 30 граждан Германии находятся под стражей в России в настоящее время. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага Андрея Гунько.

По данным германских властей, около половины из содержащихся под стражей также имеют российское гражданство. "Нельзя исключать, что есть и другие задержанные с немецким гражданством, о которых федеральному правительству еще не известно", - говорится в ответе кабмина ФРГ.

13 февраля в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили, что против гражданина Германии возбудили уголовное дело за контрабанду наркотиков, его заключили под стражу. Иностранцу грозит в России до семи лет лишения свободы. Немец привез с собой в аэропорт Пулково из Гамбурга мармеладных мишек с марихуаной. Гражданин Германии отметил, что купил 10 мармеладок с марихуаной у себя в стране для более спокойного сна при длительных перелетах, в предыдущих поездках при пересечении границ других государств, по его словам, вопросов у таможенных органов не возникало.