Додон считает Санду угрозой для национальной безопасности Молдавии

Президент ведет республику к ликвидации, добавил лидер оппозиционной Партии социалистов

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Майя Санду является угрозой национальной безопасности Молдавии и ведет республику к ликвидации. Об этом заявил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Майя Санду - это не политическая угроза, это угроза национальной безопасности. Речь идет не о политике, а о существовании страны. Призываю всех, кто за Молдову, у кого здесь родители и дети, у кого, как и у меня, здесь похоронены родные, отложить в сторону какие-то узкие политические амбиции и объединиться против этой власти. Иначе мы просто останемся без страны", - сказал Додон в видеообращении в Telegram-канале. Он считает, Санду ведет страну к ликвидации.

"Эта страна нужна не Майе Санду, а нам и нашим детям. Наши родители сохранили Молдову для нас, и мы должны сохранить ее для наших детей и внуков. У Майи Санду таких приоритетов нет. Она - пустышка и марионетка, которая сбежит отсюда", - подчеркнул Додон.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые антиправительственные протесты, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также увеличение военных расходов. В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий силовым структурам. В стране приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиционным политикам, заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении Додона, лидеров партии "Шор", других руководителей оппозиционных организаций.