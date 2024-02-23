В Баку заявили об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

Азербайджан потребовал выявить и наказать виновных

БАКУ, 23 февраля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций армии республики с территории Армении.

"23 февраля в 05:50 (04:50 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, подразделения Вооруженных сил Азербайджана не приняли ответных мер, "чтобы не обострять ситуацию и обеспечить стабильность на условной границе двух стран".

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на нарушение стабильности, царящей на условной границе на протяжении последних пяти месяцев, и на то, чтобы ситуация вновь вышла из-под контроля", - подчеркнули в Минобороны. Азербайджанская сторона также потребовала выявить и наказать виновных.

12 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника при обстреле с территории Армении. 13 февраля утром ГПС сообщила о проведении в ответ "операции возмездия", в результате которой был уничтожен армянский боевой пост. В Ереване сообщили о гибели четырех армянских военных.