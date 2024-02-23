23 февраля, 10:24
Военная операция на Украине

В Киеве заявили, что восстановление Украины может занять до 10 лет

Необходимым условием является наличие финансовых средств для этого, отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков предполагает, что восстановление его страны может занять до 10 лет, если бы конфликт закончился сейчас.

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"Я думаю, что самый серьезный ущерб можно устранить за два-три года. Но в целом на это уйдет от пяти до десяти лет", - заявил Кубраков в интервью агентству DPA. Однако необходимым условием, по его словам, является наличие финансовых средств для этого. При этом ущерб, нанесенный Украине за время конфликта, по его словам, составляет порядка €500 млрд. В то же время министр подчеркнул, что реконструкция и военная помощь, предоставленные Германией, уже помогают беженцам вернуться на родину.

"Сотни и тысячи людей уже возвращаются", - сказал он. Кубраков заметил, что системы ПВО, поставленные Германией, сыграли особую роль, поскольку обеспечивали защиту людей. "Эта защита помогает беженцам из ФРГ принять решение вернуться на Украину", - резюмировал он.

В настоящее время в Германии зарегистрировано более миллиона беженцев с Украины. В 2023 году в ФРГ прибыло в восемь раз меньше мигрантов с Украины, чем в 2022 году. 

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