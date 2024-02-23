Израиль проинформировал главу Пентагона о ликвидации "Бригады Хан-Юнис" ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе телефонного разговора проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина о завершении ликвидации "Бригады Хан-Юнис" движения ХАМАС в одноименном городе в секторе Газа.

"Мы успешно ликвидировали "Бригаду Хан-Юнис" ХАМАС. Наши операции в Хан-Юнисе отражают нашу политику с начала войны - работать четко, различать террористов и гражданских лиц и способствовать доставке гуманитарной помощи, несмотря на многочисленные угрозы", - распространила пресс-служба израильского Минобороны заявление Галанта, сделанное в ходе телефонного разговора.