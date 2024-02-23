Пленный ВСУ заявил, что пополнение отрядов состоит из неподготовленных и больных бойцов

Алексей Решетников добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать

ЛУГАНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потерь вынуждены отправлять на фронт неподготовленных и хронически больных бойцов, сообщил ТАСС пленный военнослужащий пятой штурмовой бригады ВСУ Алексей Решетников.

"За четыре дня показали все типы оружия, с которых я даже не стрелял. Практики не было. Кинули на дальние точки в окоп. Со мной должно было быть еще несколько человек, но они не дошли, и я на точке остался один. А не дошли они потому, что у одного была астма, у второго больные ноги. Хронически больных у нас много", - сказал он.

Решетников добавил, что среди штурмовиков много мобилизованных, которые не хотят воевать, из-за чего командиры злятся и отправляют их в самые тяжелые точки фронта, используя как приманку, а после бьют артиллерий по своим.

"Я был на посту сам трое суток. Я замерзал уже. Говорил, что я не могу. Я уже засыпал, меня глушило несколько раз. А они все равно не отправляли мне ни подмоги, ни смены. Когда командование узнало, что рядом со мной противник, они нанесли удар по моей точке. Я еле успел спрятаться. Так что сдаваться в плен было нестрашно. Страшно было выходить, когда свои стреляли", - рассказал Решетников.

Солдат отметил, что в плену к ним относятся очень хорошо: дали помыться, поесть и поспать, оказали все необходимую медицинскую помощь.