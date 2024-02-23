Делегация Белоруссии в ПА ОБСЕ заявила о превращении демократии на Западе в "шоукратию"

Руководитель делегации Андрей Савиных подчеркнул, что решение воздержаться от приглашения наблюдателей от организации на выборы было хорошо обдумано и обосновано

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Демократические стандарты на Западе деформировались в "шоукратию". Об этом, на совместном заседании в Вене трех общих комитетов Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, комментируя решение Минска не приглашать на парламентские выборы наблюдателей по линии ОБСЕ, заявил руководитель белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андрей Савиных.

"Политические тенденции на Западе заставляют нас усомниться в сохранении демократических стандартов в странах коллективного Запада. Скорее мы можем аргументированно говорить о построении системы "дефектной демократии" или "шоукратии" и превращении стран Запада в страны "постдемократии", как это описывают научные исследователи из университетов Великобритании, Франции и США", - приводит его слова пресс-служба Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии.

Савиных подчеркнул, что решение воздержаться от приглашения наблюдателей от ОБСЕ на выборы было хорошо обдумано и обосновано. Он напомнил, что в числе обоснований было то, что "страны коллективного Запада ввели незаконные экономические санкции в отношении Республики Беларусь, направленные на ухудшение благосостояния белорусских граждан". Кроме того, Запад ввел незаконные политические санкции в отношении членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии, а "Польша внесла всех белорусских парламентариев в шенгенские ограничительные списки, что означает фактический запрет на участие представителей Беларуси в наблюдении за выборами в странах ЕС".

"Все наши инициативы о выработке прозрачных, понятных и объективных критериев наблюдения и оценки выборов были заблокированы и отвергнуты. Все требования об устранении географических и функциональных перекосов в наблюдении за выборами к Востоку и Западу от Вены, включая произвольный и необоснованный выбор формата наблюдения за выборами и численности наблюдателей, полностью проигнорированы и не устранены", - указал руководитель белорусской делегации в ПА ОБСЕ.

Савиных подчеркнул, что эти тенденции заставляют "усомниться не только в объективности и беспристрастности наблюдателей по линии ОБСЕ, но и в их способности честно оценить уровень и содержание реального народовластия в любой стране". "Мы будем готовы пересмотреть это решение в случае отказа стран коллективного Запада от обозначенных мной тенденций", - добавил он.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. Досрочное голосование проходит с 20 по 24 февраля включительно.