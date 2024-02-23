СБУ предъявила митрополиту Черкасской епархии УПЦ четвертое обвинение

По версии ведомства, в своих проповедях митрополит Феодосий, в частности, "пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила четвертое обвинение митрополиту Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосию. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

"По материалам СБУ митрополиту Черкасской епархии УПЦ предъявлено уже четвертое обвинение. После предъявления предыдущих обвинений клирик продолжил распространять среди своих прихожан фейки относительно захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах и выдворения оттуда служителей церкви", - говорится в сообщении СБУ.

По версии ведомства, в своих проповедях "митрополит пытался дискредитировать священнослужителей других конфессий" и "записывал деструктивные видеообращения на официальной странице Черкасской епархии в соцсетях". Новое обвинение предъявлено по статье УК Украины "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно". "Решается вопрос об изменении меры пресечения на более строгую. Феодосию грозит до восьми лет тюрьмы", - указали в СБУ.

20 декабря суд отменил митрополиту круглосуточный домашний арест, оставив только ночной. В 2023 году Феодосию предъявили три обвинения "в разжигании межконфессиональной розни и отрицании вооруженной агрессии". Материалы этих дел направлены в суд.

В последние годы украинские власти проводят открытый курс на запрет УПЦ. Власти на местах лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур, захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. По последним данным, с февраля прошлого года против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 68 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.