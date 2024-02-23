Палестина считает план Нетаньяху по Газе повторением оккупации сектора

Как отметили в МИД Палестины, план премьера Израиля "является маневром, имеющим цель сорвать международные усилия по достижению договоренностей о перемирии в Газе и освобождению заложников"

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Палестинские власти отвергли разработанный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху так называемый план по Газе на следующий день после войны, охарактеризовав его как официальное повторение оккупации сектора и намерение продления боевых действий. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Палестины.

"МИД Палестины отвергает так называемые "принципы Нетаньяху на следующий день после войны" и считает этот план официальным признанием повторной оккупации Газы, введением режима полного контроля над сектором, попыткой продлить войну и выиграть время для осуществления идеи выдворения палестинцев со своих земель", - указывается в заявлении, процитированном агентство WAFA.

Как считают в палестинском министерстве, план премьера Израиля "является маневром, имеющим цель сорвать международные усилия по достижению договоренностей о перемирии в Газе и освобождению заложников". Принципы Нетаньяху по устройству Газы, говорится в документе, "раскрывают истинность позиции израильского премьера, отвергающего создание палестинского государства и политическое решение конфликта".

В связи с этим палестинский МИД призвал администрацию США и западные страны "в кратчайшие сроки признать Государство Палестина и поддержать его право на получение статуса полноправного члена ООН". МИД также выступил за незамедлительное начало переговоров по проведению международной мирной конференции, которая, по убеждению палестинских властей, "должна привести к прекращению [израильской] оккупации и решению о создании независимого палестинского государства".

Ранее Нетаньяху представил свое видение будущего устройства Газы, которое предполагает демилитаризацию и "дерадикализацию" анклава, полный контроль над сектором израильской армией на неопределенный срок, создание заслона на границе сектора с Египтом, передачу отдельных административных функций местным органам управления. При этом израильский премьер не отступил от своей позиции, полностью отвергающей возможность создания независимого палестинского государства.