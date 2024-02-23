Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах в парламент

По словам Романа Головченко, "законотворческая работа - одна сторона деятельности депутатов"

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко принял участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов, посетив один из избирательных участков Центрального района Минска.

"Если по выборам депутатов Мингорсовета мне лично только один кандидат знаком, то по поводу кандидата в Палату представителей пришлось задуматься. Задумался в связи с тем, что я этих людей знаю лично, и они все достойны работать в парламенте. Выбор сделал в пользу кандидата, с которым наиболее хорошо знаком. Считаю, что он усилит парламент в силу своего опыта работы и личностных качеств", - сказал журналистам глава белорусского правительства, видеофрагмент высказываний которого опубликован в Telegram-канале пресс-службы Совмина.

Премьер добавил, что "законотворческая работа - одна сторона деятельности депутатов". "Не менее важно обеспечить обратную связь с избирателями и помогать им в решении вопросов, которые волнуют людей на местах. Полномочий у депутатов достаточно, и возможностей тоже. В таком тандеме правительство рассчитывает работать с новым избранным составом нашего парламента", - отметил премьер Белоруссии.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля, сроком на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека. С 20 по 24 февраля включительно проходит досрочное голосование. За три дня досрочного голосования на избирательные участки пришло 24,44% избирателей, внесенных в списки.