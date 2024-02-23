ООН сообщила о необходимости экстренной гуманитарной помощи восточным районам ДР Конго

Детский фонд организации и Всемирная продовольственная программа отмечают, что военные действия вызвали массовое бегство людей, которые устремились в лагеря для перемещенных лиц

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) сообщили о необходимости оказания экстренной помощи большому числу людей на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), где ведутся интенсивные бои между правительственными силами и повстанцами.

"Необходимы немедленные действия по защите детей и семей, оказавшихся в зоне эскалации насилия", - говорится в коммюнике ЮНИСЕФ и ВПП.

Организации отмечают, что военные действия вызвали массовое бегство из своих домов людей, которые устремились в и без того переполненные лагеря для перемещенных лиц. Согласно подсчетам ЮНИСЕФ и ВПП, в районе города Гома находятся более 700 тыс. перемещенных лиц. В общей сложности в ДРК, по данным ООН, насчитывается 7 млн перемещенных лиц, большинство из которых находятся на востоке страны. "Мы столкнулись с масштабной гуманитарной катастрофой", - заявил представитель ВПП в ДР Конго Питер Мусоко.

Отряды повстанческой группировки "Движение 23 марта" (М23) начали боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Позднее им удалось захватить несколько городов и поселков в провинции Северное Киву. Сейчас они пытаются подойти к Гоме, население которой достигает 2 млн человек. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.