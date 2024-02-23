В Баку отвергли заявление Пашиняна о том, что Азербайджан готовится к войне с Арменией

В азербайджанском МИД назвали беспочвенными слова премьер-министра Армении

БАКУ, 23 февраля. /ТАСС/. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан готовится напасть на его страну абсолютно беспочвенно. Об этом говорится в комментарии азербайджанского МИД в ответ на высказывания армянского премьера в интервью телеканалу France 24.

"Обвинения в том, что Азербайджана якобы готовится к нападению на Армению, не соблюдает принципы международного права, являются откровенным искажением существующих фактов и преследуют цель ввести в заблуждение международную общественность. Заявление Армении, которая в последнее время проводит политику массовой милитаризации, <…> о том, что наша страна готовится в войне, абсолютно беспочвенно", - говорится в комментарии.

В Баку считают, что прозвучавшие в интервью Пашиняна заявления с обвинениями в адрес Азербайджана "нацелены на намеренное нагнетание напряженности в регионе и нанесение очередного удара по мирному процессу".

Во внешнеполитическом ведомстве расценили избрание местом для подобных заявлений Парижа "как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс".

"Призываем Армению, которая, используя различные международные платформы, продолжает агрессивную клеветническую риторику против нашей страны, прекратить выступать с заявлениями, наносящими вред перспективам мира, и воспользоваться появившимися возможностями для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества", - подчеркивается в комментарии МИД.

Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что допускает вероятность новой атаки Азербайджана на Армению.