Байден признал нехватку боеприпасов у Киева и призвал Конгресс США согласовать помощь

Это необходимо Украине, чтобы удержать линию фронта "против неустанных атак России", отметил президент США

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Боеприпасы в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются, Киев нуждается в поддержке США, которую пока не может согласовать Конгресс. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"У них заканчиваются боеприпасы. Украина нуждается в дополнительных поставках из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию фронта против неустанных атак России", - говорится в заявлении президента, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден призвал Палату представителей Конгресса США "принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности, пока не стало слишком поздно". Американский лидер выразил уверенность в том, что законопроект быстро пройдет в палате, а принятие законодательной меры позволит укрепить безопасность Европы и самих США.

"Отсутствие поддержки Украины в это критически важное время не будет забыто. Пришло время решительно поддержать Украину и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Пришло время доказать, что Соединенные Штаты отстаивают свободу и ни перед кем не преклонятся", - добавил президент США.

Заявление Байдена приурочено ко второй годовщине начала спецоперации РФ на Украине. США решили в этой связи расширить санкционный список против РФ на 500 позиций и ввести экспортные ограничения в отношении почти 100 юрлиц.

Согласование помощи Киеву

Американская администрация почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.