Эксперты ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю и ХАМАС

Они предупредили, что государственные чиновники, занимающиеся экспортом оружия, могут быть привлечены к индивидуальной уголовной ответственности за пособничество военным преступлениям

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Более 30 экспертов ООН в области прав и свобод высказались за прекращение поставок оружия Израилю и радикальной палестинской группировке ХАМАС. В распространенном в Женеве заявлении они предупредили, что государственные чиновники, занимающиеся экспортом оружия, могут быть привлечены к индивидуальной уголовной ответственности за пособничество военным преступлениям.

"Все государства должны обеспечить соблюдение международного гуманитарного права сторонами в вооруженном конфликте, как того требуют Женевские конвенции 1949 года и обычное международное право", - говорится в документе. "Соответственно, государства должны воздерживаться от передачи любого оружия или боеприпасов - или частей к ним - если ожидается, что, учитывая факты или прошлые модели поведения, они будут использованы для нарушения международного права", - отметили эксперты. Они подчеркнули, что "государственные чиновники, занимающиеся экспортом оружия, могут быть привлечены к индивидуальной уголовной ответственности за пособничество и подстрекательство к каким-либо военным преступлениям, преступлениям против человечности или актам геноцида".

Эксперты приветствовали недавнее решение апелляционного суда в Нидерландах, предписывающее прекратить экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35. "Необходимость эмбарго на поставки оружия Израилю усиливается решением Международного суда от 26 января 2024 года о том, что существует вероятный риск геноцида в секторе Газа", - говорится в заявлении. Авторы документа положительно оценили приостановку поставок оружия Израилю Бельгией, Италией, Испанией и Нидерландами. Они призвали другие государства немедленно прекратить поставки оружия Израилю, включая экспортные лицензии и военную помощь. В этой связи в ООН напомнили, что США и Германия "на сегодняшний день являются крупнейшими экспортерами оружия, и их поставки увеличились с 7 октября 2023 года". Среди других экспортеров оружия - Франция, Великобритания, Канада и Австралия.

В заявлении отмечается, что передача оружия ХАМАС и другим вооруженным группировкам также запрещена международным правом, учитывая "грубые нарушения ими международного гуманитарного права 7 октября 2023 года, включая захват заложников и последующий неизбирательный ракетный обстрел".

Подписи под заявлением поставили спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе и 30 ее коллег, занимающихся различными аспектами правозащитной деятельности. Еще восемь экспертов ООН высказались в поддержку их позиции.