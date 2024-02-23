Договор о безопасности Рима и Киева предусматривает "консультации при новом нападении"

Как указала газета La Repubblica, в документе говорится, что предполагается "экономическая, дипломатическая и военная помощь"

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Соглашение о безопасности с Украиной, которое Италия готовится подписать, рассчитано на 10 лет и предусматривает "консультации в течение 24 часов для определения необходимых мер, чтобы противостоять или дать отпор нападающему" в случае новой угрозы со стороны РФ. Об этом пишет газета La Repubblica.

По ее данным, Италия ориентируется на подобные соглашения, которые уже подписаны европейскими партнерами с Украиной и служат альтернативой приему страны в НАТО.

Как указывает газета, в итальянском документе говорится, что предполагается "экономическая, дипломатическая и военная помощь", но не определяются объемы планируемой помощи, в том числе потому, что средств на это нет. В этом главное отличие от подобных договоров с Украиной, подписанных Германий, Францией и Великобританией.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим готовится подписать с Киевом соглашение о безопасности, как уже сделал ряд стран, включая Францию и Германию. Документ, по его словам, имеет политический и символический смысл, подтверждает приверженность защите международного права, но не предполагает юридические и финансовые обязательства, а также автоматическую политическую и военную поддержку.