ЕС считает важным сохранять каналы коммуникации с Россией открытыми

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз убежден, что важно сохранять каналы коммуникации с Россией открытыми. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"Каналы коммуникации важны, и мы должны сохранять эти каналы открытыми, чтоб передавать наши позиции", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, не собирается ли ЕС полностью прекратить коммуникацию с Россией после смерти Алексея Навального, Стано ответил: "Если полностью отрезать коммуникацию, то не будет диалога и не будет возможности передавать наши сообщения".

Стано также напомнил, что Брюссель и страны ЕС вызывали глав российских дипмиссий после смерти Навального, чтобы призвать к проведению независимого расследования.