Белоруссия заявила, что не получала от Армении уведомлений по вопросу участия в ОДКБ

По словам пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, в Минске видели соответствующее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна и не считают, что оно нуждается в каких-то комментариях

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не получала от Армении каких-либо уведомлений по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Что касается правовых аспектов деятельности ОДКБ, то никаких официальных уведомлений на этот счет к нам не поступало", - цитирует его агентство БелТА.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от Армении никаких подобных заявлений.

По словам Глаза, в Минске видели соответствующее интервью Пашиняна и не считают, что оно нуждается в каких-то комментариях с белорусской стороны.

"У нас нормальный контакт с армянскими коллегами. Армения остается нашим партнером, вопросы ОДКБ постоянно находятся в поле зрения в ходе нашего двустороннего взаимодействия", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии, добавив, что Минск рассчитывает на конструктивное сотрудничество с Ереваном по всему спектру актуальных вопросов и в дальнейшем.

В последнее время Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске.