Митрополия Пирея прекратила общение с легализовавшими однополые браки в Греции депутатами

Их не будут пускать в храмы и на церковные мероприятия, сообщила газета "Прото тема"

АФИНЫ, 23 февраля. /ТАСС/. Митрополия Пирея заявила, что прекращает общение с членами греческого парламента, легализовавшими однополые браки в стране, и не будет пускать их в храмы и на церковные мероприятия. Решение митрополии публикует газета "Прото тема".

По ее информации, в Пирейской епархии Элладской православной церкви состоялось внеочередное собрание священников, чтобы обсудить последствия принятия парламентом закона об однополых браках. На собрании выступил митрополит Пирейский Серафим, который подчеркнул, что реализация закона ведет к разрушению христианской доктрины, морали и культуры.

По этой причине было решено "прервать общение с теми, кто голосовал против закона Божьего, то есть поставить их вне Церкви и не давать им никаких приглашений для участия в событиях прихода - по крайней мере до момента их практического раскаяния", которое будет доказано отменой "позорного законодательства" в парламенте.

Митрополит Пирейский ранее часто высказывался по многим актуальным вопросам внутриполитической жизни Греции, включая миграционную проблему и отношения государства и церкви. Он также выступал против признания раскольников Православной церкви Украины.

16 февраля парламент Греции принял закон, легализирующий браки однополых пар и усыновление ими детей. В 300-местном однопалатном законодательном органе на голосовании присутствовали 254 депутата. За принятие закона проголосовали 175 парламентариев, против были 77, воздержались 2.

В ходе дебатов премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что эта реформа сделает жизнь граждан страны лучше, не отнимая при этом ничего у абсолютного большинства людей. Премьер отметил, что законом будут расширены права детей, которые уже живут в однополых семьях. По его словам, не предусматривается замена понятий "отца" и "матери" на "родителя один" и "родителя два". Религиозный брак является исключительным делом церкви, позиции которой правительство уважает, добавил Мицотакис.

Позиция церкви

Священный синод Элладской православной церкви единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего". 4 февраля послание Синода было зачитано на воскресных службах в церквях Греции. В документе подчеркивается, что "церковь не может молчать" по этому поводу и не может принять "гомосексуальный брак". Синод подчеркнул, что законопроектом об однополых парах "продвигается отмена отцовства и материнства и преобразование их в нейтральных родителей". Всего этого Церковь не может принять, "потому что это предало бы ее миссию", говорилось в послании.