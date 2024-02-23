Венгрия закупит у Швеции четыре истребителя Gripen

Премьер-министр республики Виктор Орбан и его коллега Ульф Кристерссон подписали два соглашения об использовании и техническом обслуживании самолетов

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Венгрия закупит у Швеции для своих Военно-воздушных сил четыре истребителя Gripen. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Будапеште вместе со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

Перед началом встречи с журналистами стороны подписали два соглашения об использовании и техническом обслуживании шведских военных самолетов в Венгрии. В настоящее время на вооружении венгерских ВВС состоят 14 таких машин. "Мы достигли соглашения о том, что добавим еще четыре самолета к парку истребителей Gripen венгерских сил обороны, значительно увеличив наш военный потенциал и еще больше укрепив нашу обороноспособность", - сказал Орбан.

Он также отметил важность второго документа, который предусматривает продолжение технического обслуживания и модернизацию истребителей Gripen, находящихся в аренде в Венгрии. По его словам, в соответствии с договоренностью стороны приступят к военно-техническому и научному сотрудничеству в этой сфере. Орбан подчеркнул, что это представляется особенно важным в свете продолжающегося конфликта на Украине и неспокойной обстановки в регионе Западных Балкан.

"JAS 39 Gripen - это гордость Швеции и один из активов, которые мы привезем с собой в НАТО наряду с возможностями подводной военной техники, радиолокационной технологией и многим другим. И я рад, что вскоре в воздушном пространстве Европы будет летать еще больше Gripen", - прокомментировал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который на пресс-конференции в Будапеште также заявил, что что соглашение по истребителям Gripen укрепит как европейскую безопасность, так и сотрудничество Венгрии и Швеции

Кристерссон прибыл в Будапешт по приглашению Орбана в преддверии ратификации парламентом Венгрии соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия осталась последней страной в Североатлантическом альянсе, которая пока не одобрила шведскую заявку. Орбан подтвердил, что его правительство выступает за скорейшую ратификацию документов о приеме Швеции в НАТО. Голосование в парламенте по этому вопросу ожидается в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля.