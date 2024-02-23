Правительство Швейцарии рассмотрит вопрос о 13-м пакете санкций против РФ

Официальный представитель Государственного секретариата экономики Фабиан Майенфиш не стал прогнозировать, каким будет это решение

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральный совет (правительство Швейцарии) рассмотрит вопрос о возможном присоединении к 13-му пакету санкций Евросоюза против России. Однако Государственный секретариат экономики (SECO), отвечающий за экспортный контроль, не берется прогнозировать, каким будет это решение, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Федеральный совет в свое время примет решение относительно 13-го пакета санкций", - заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш. "Мы не можем предугадать это решение", - подчеркнул он.

Ранее Совет ЕС сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе из таких стран, как Китай, Индия, Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Таиланд, Турция. Пакет санкций против РФ приурочен ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Не входящая в Евросоюз Швейцария поддерживает его санкции против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.