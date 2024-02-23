Экс-генерал США заявил, что страны Балтии испытывают нехватку средств ПВО

Бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных штатов в Европе Бен Ходжес считает, что Литва должна настаивать на проведении на ее территории учений ПВО НАТО

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Страны Балтии не располагают достаточным арсеналом средств противовоздушной обороны (ПВО). Такой оценкой с журналистами поделился участвующий в проходящем в Вильнюсе международном форуме по вопросам безопасности бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес.

"Достаточно ли у нас в этом регионе (в странах Балтии - прим. ТАСС) средств ПВО? Я так не думаю", - заявил он.

По словам Ходжеса, Литва, Латвия и Эстония из-за этой ситуации не должны и не могут кидаться закупать все больше и больше систем ПВО. "Это для вас слишком дорого", - отметил он.

По мнению отставного генерала, Литва должна настаивать на проведении на ее территории учений ПВО Североатлантического альянса. "Литве необходимо требовать, чтобы на ее территории проводились учения ПВО НАТО для выявления проблем и узких мест", - сказал он.

Ходжес уволился из армии в конце 2017 года и стал работать в Центре анализа европейской политики во Флориде заведующим кафедрой стратегических исследований.