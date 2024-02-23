В Индии фермеры сожгли чучела премьера Моди и некоторых министров в знак протеста

Участники акции отметили таким образом траур по погибшему в ходе столкновений с полицией агрария

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Объединения фермеров и крестьянские профсоюзы в Индии, которые проводят акции протеста с главным требованием о повышении закупочных цен на урожай, объявили пятницу траурным "черным днем" и демонстративно сожгли чучело премьер-министра Нарендры Моди. Как сообщает газета The Print, протестующие также сожгли чучела министра внутренних дел Амита Шаха и главного министра штата Харьяна Манохара Лала Хаттара, полицию этого штата они обвиняют в применении против них "неоправданной силы".

Участники акции отметили таким образом траур по погибшему в среду в ходе столкновений с полицией фермера на границе штатов Пенджаб и Харьяна. На прошлой неделе тысячи фермеров начали марш протеста на индийскую столицу, но были остановлены силами безопасности примерно в 200 км к северу от города, против них были использованы водометы и слезоточивый газ.

Ранее некоторые СМИ сообщили о гибели шести человек, но пока официально подтвержден один погибший - это 22-летний аграрий Шубкаран Сингх Сангрур. Лидеры фермеров также требуют проведения судебного расследования судьей Верховного суда по делу о смерти протестующего фермера и выплаты 10 млн рупий (около $120 тыс.) в качестве компенсации семье погибшего. Аграрии также заявили, что проведут марши тракторов на шоссе по всей стране 26 февраля и общее собрание сельскохозяйственных рабочих 14 марта в столице.

Марш протеста начался 13 февраля. Все это время власти пытались убедить аграриев прекратить протест, но те обвиняют правительство в нежелании договариваться. В среду власти опять предложили протестующим аграриям провести новый раунд переговоров. Ответа от фермеров пока не поступило.

Фермеры добиваются принятия закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию, власти заявили, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые. Протестующие требуют распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Они также добиваются внедрения комплексного страхования урожая для лучшего управления рисками, настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров и сельскохозяйственных рабочих старше 60 лет (сейчас не все крестьяне имеют пенсии), причем в размере не менее 10 тыс. рупий (порядка $120). Крестьяне также хотят облегчения долгового бремени, правительственной компенсации их долгов банкам, снижения некоторых налогов, выдвигают ряд других требований, в том числе выхода Индии из режима ВТО. Власти в ответ заявляют, что многие требования фермеров "абсолютно неприемлемы и невыполнимы".