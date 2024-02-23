В Гвинее открыли доступ к некоторым соцсетям и СМИ

Facebook, Instagram и Х были заблокированы в стране почти три месяца назад

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Гвинеи сняли ограничения по доступу в интернете к нескольким электронным СМИ и социальным сетям, которые были заблокированы почти три месяца назад. Об этом сообщил новостной портал Guinee 360.

Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской), Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), X (ранее Twitter) и другие, доступны без VPN, отмечает он.

В ноябре регулятор информационного рынка Гвинеи приступил к блокировке доступа к некоторым интернет-изданиям и социальным сетям. На многочисленные жалобы тогдашний официальный представитель правительства заявил, что интернет не является неотъемлемым правом граждан.