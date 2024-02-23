Польша может ввести дополнительные меры контроля продукции на границе с Украиной

Премьер-министр республики Дональд Туск отметил, что решение будет принято в случае необходимости

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Польши могут ввести в ближайшее время дополнительные меры контроля сельхозпродукции на границе с Украиной. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вело польское телевидение.

"Не скрываю, что в случае необходимости в ближайшие дни мы будем принимать дополнительные решения, касающиеся эффективного контроля на нашей [с Украиной] границе, речь идет о продуктах, которые попадают на рынки Польши и ЕС", - сообщил глава польского правительства по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александером Де Кроо.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. Польские власти в связи с требованиями аграриев активизировали контроль украинской продукции, ввозимой в ЕС транзитом через Польшу, в том числе зерна и сахара.