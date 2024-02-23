Орбан заявил, что Венгрия решила укрепить свою систему ПВО с помощью Gripen

Премьер-министр страны отметил, что, приобретая истребители в собственность, Будапешт "на порядок увеличивает свой военный потенциал"

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Венгрия приняла решение не только сохранить, но и существенно укрепить свою противовоздушную оборону. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание со Швецией двух соглашений по истребителям Gripen.

Договоренности, заключенные в Будапеште в ходе визита премьер-министра Ульфа Кристерссона, предусматривают закупку четырех шведских Gripen и продолжение технического обслуживания этих самолетов в Венгрии. Сейчас на вооружении венгерских ВВС состоят 14 таких машин, полученных в лизинг в 2021 году. Они, в частности, принимают участие в патрулировании воздушного пространства в регионе Балтии вместе с авиацией других стран НАТО.

"Венгрия решила сохранить свой собственный потенциал противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе. До сих пор мы арендовали самолеты, а это означает, что они нам не принадлежат и соглашения об аренде [когда-нибудь] заканчиваются", - пояснил глава правительства, выступая на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой.

Орбан отметил, что, приобретая военные самолеты в собственность, Венгрия "на порядок увеличивает свой военный потенциал". "Это означает, что Венгрия продолжит принимать участие в совместных действиях НАТО, благодаря которым страны альянса могут обеспечивать защиту своего воздушного пространства", - заявил премьер.