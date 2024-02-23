Власти Египта предоставят квартиры в приграничном Рафахе только египтянам

Губернатор провинции Северный Синай Мухаммед Шуша отметил, что приоритетным правом их приобретения будут пользоваться жители города

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Египта предоставят возможность иметь квартиры в городе Рафах, расположенном в непосредственной близости от границы с сектором Газа, только египетским гражданам. Об этом сообщил губернатор провинции Северный Синай Мухаммед Шуша.

"В ближайшее время власти провинции объявят о предоставлении жилых помещений в городе Рафах для египетских граждан", - указал Шуша, слова которого привел телеканал Al Arabiya. Он добавил, что возможность иметь квартиры в приграничном городе будет предоставлена только египтянам, причем "приоритетным правом их приобретения будут пользоваться жители самого Рафаха".

Заявление губернатора Северного Синая последовало на фоне повторяющихся сообщений отдельных средств массовой информации о том, что Египет якобы начал возведение разделительной стены на границе с Газой, а также строительство площадок для размещения на них палестинцев в случае возможного перемещения их из сектора.

Некоторое время назад Шуша информировал, что Вооруженные силы Египта возводят близ границы с сектором Газа логистическую зону для приема гуманитарной помощи, которая направляется в палестинский анклав. По его словам, специальная зона близ сектора "снизит нагрузку на водителей, доставляющих гуманитарную помощь, уменьшит скопление людей в городе Эль-Ариш и на дорогах, ведущих из него к границе, а также облегчит работу сотрудников Египетского общества Красного Полумесяца, занимающихся формированием грузов для отправки в анклав".

В конце прошлой недели египетские власти отвергли любые утверждения о возможной причастности Каира к перемещению палестинцев из Газы на Синайский полуостров, в том числе и сообщения о том, что Египет якобы начал возводить разделительную стену на границе с палестинским анклавом. Как заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, Каир "не принимает никаких мер, даже создающих впечатление, что Египет участвует в преступлении перемещения населения палестинского анклава, к которому призывает Израиль". Глава госинформслужбы указал, что Египет уже построил стену на границе с Газой и сделал это "задолго до начала нынешнего кризиса". Он пояснил, что "уже существующие буферная зона и заборы в этом регионе являются необходимыми мерами, которые принимает любая страна для поддержания безопасности своих границ и суверенитета над своими территориями".

О передвижениях жителей сектора Газа

Ранее Министерство иностранных дел Палестины заявило, что израильские власти ограничивают передвижение жителей сектора Газа и вынуждают палестинцев направляться в сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с Египтом. Каир неоднократно заявлял о своем категорическом неприятии плана перемещения палестинцев. Как указал глава госинформслужбы, позиция египетских властей с начала израильской агрессии заключается "в полном и необратимом отказе от любого насильственного или добровольного перемещения палестинцев из сектора Газа, особенно на египетский Синайский полуостров".