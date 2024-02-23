Оппозиционное движение Сенегала не намерено участвовать в диалоге о выборах

Aar Sunu Election настаивает на проведении выборов до 2 апреля

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Общественное оппозиционное движение Aar Sunu Election объявило об отказе от участия в диалоге, предложенном президентом Сенегала Маки Салем для определения даты и условий выборов главы государства. Об этом говорится в заявлении движения, в которое входят 16 кандидатов на президентских выборах.

"Диалог является неприемлемым, он представляет собой попытку отвлечения внимания", - цитирует его Agence France-Presse. Aar Sunu Election настаивает на проведении выборов до 2 апреля, времени истечения полномочий Сала на посту президента.

Накануне Саль объявил, что срок действия его мандата на посту главы государства закончится 2 апреля, как это предусматривает конституция страны. При этом он заявил, что не может пока назначить дату выборов и сделает это только после завершения общенационального диалога по вопросам их проведения.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На своем заседании 15 февраля Конституционный совет (КС) признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Одновременно КС указал, что полномочия действующего президента Саля, которые истекают 2 апреля, не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек.