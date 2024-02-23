Глава МИД Белоруссии передал президенту Зимбабве послание от Лукашенко

Эммерсон Мнангагва в свою очередь передал наилучшие пожелания своему коллеге и еще раз подтвердил готовность посетить республику в ближайшее время

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник передал президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве послание от его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщил МИД Белоруссии.

"23 февраля 2024 года в рамках визита в город Хараре министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник был принят президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии межгосударственных контактов. С. Алейник передал главе зимбабвийского государства послание президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, посвященное подготовке и наполнению ответного визита Э. Мнангагвы в нашу страну", - говорится в сообщении.

Президент Зимбабве передал наилучшие пожелания "своему коллеге и другу президенту Беларуси и еще раз подтвердил готовность посетить белорусское государство в ближайшее время".

Как сообщает близкий к пресс-службе МИД Белоруссии телеграм-канал "Глас МИДа", Мнангагва заверил, что обязательно посетит Белоруссию с визитом, "только не зимой", а "лучше летом". От белорусской делегации в подарок зимбабвийскому лидеру был передан ноутбук белорусского производства.

В ходе встречи главы белорусского дипломатического ведомства и президента Зимбабве обсуждались взаимодействие в экономической сфере, было отмечено общее понимание необходимости эффективно конвертировать хорошие политические отношения между государствами в конкретные и выгодные для обеих стран экономические проекты. "Подчеркнута схожесть подходов к основным проблемам глобальной и региональной повестки дня, включая вопросы справедливого мироустройства, негативного влияния односторонних принудительных мер на устойчивое развитие государств и обеспечение продовольственной безопасности в мировом масштабе. Министр С. Алейник также передал приглашение первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва посетить Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", - сообщили в белорусском МИД.

Перспективные проекты

В ходе состоявшегося 21-23 февраля визита в Зимбабве Алейник принял участие в первом заседании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству стран, которая была создана по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита Лукашенко в Зимбабве в январе прошлого года. "Мы провели комплексный анализ хода реализации договоренностей, достигнутых лидерами наших двух стран. Проанализировали ход реализации совместных проектов. Констатировали существенное движение вперед по многим направлениям, увеличение экспорта белорусской продукции, которое по итогам прошлого года составило 103%", - сообщил министр.

"Конечно, мы наметили новые перспективные проекты, которые, как мы рассчитываем будут реализованы в самое ближайшее время. Я бы назвал прежде всего договоренность о выходе на сборку нашей пассажирской и автобусной техники, сотрудничество в области горнодобывающей промышленности, начало поставок молочной продукции и детского питания", - отметил он.

Алейник проинформировал, что с зимбабвийской стороной обсуждалась возможность совместного сотрудничества с третьими странами Юга Африки, прежде всего с Мозамбиком и Ботсваной. "Мы договорись мультиплицировать успешные результаты нашего сотрудничества в области механизации сельского хозяйства, развития сельскохозяйственных технологий, образования, здравоохранения и продвигать эти направления совместно в сотрудничестве с Мозамбиком и Ботсваной", - сказал министр.