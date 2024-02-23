Железные дороги Литвы протестировали маршрут доставки грузов по трем странам Балтии

На обкатке маршрута была задействована одна бригада предприятия "Летувос гележинкеляй" и один локомотив

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") протестировали сквозной маршрут перевозки грузов по трем странам Балтии. Об этом сообщила грузовая компания LTG Cargo, являющаяся подразделением государственных железных дорог.

"В рамках подготовки к грузоперевозкам по трем странам Балтии предприятие протестировало маршрут из Литвы через Латвию в Эстонию", - говорится в сообщении.

На обкатке маршрута была задействована одна бригада "Летувос гележинкеляй" и один локомотив. "Такой вариант перевозки повысит нашу конкурентоспособность и ускорит доставку груза заказчику, так как не будет тратиться время на замену локомотивов и бригад", - приводятся в сообщении слова главы дочерней грузовой компании Эгле Шиме.