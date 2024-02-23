Китай успешно запустил экспериментальный спутник коммуникационных технологий

Аппарат будет использоваться для испытания технологий многочастотного диапазона и высокоскоростной связи

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника коммуникационных технологий TJSW-11. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на странице корпорации в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 19:30 по пекинскому времени (14:30 мск) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) при помощи ракеты CZ-5 ("Чанчжэн-5"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 509-й запуск.

Согласно опубликованной информации, TJSW-11 был разработан пятым научно-исследовательским центром CASC. Этот спутник будет использоваться для испытания технологий многочастотного диапазона и высокоскоростной спутниковой связи.

CZ-5 - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 5,2 м. Она достигает примерно 57 м в длину, имеет самую большую грузоподъемность среди ракет КНР, и может доставить на низкую околоземную орбиту 32 тонны грузов (14 т на солнечно-синхронную орбиту). За все время было осуществлено семь ее запусков. Ожидается, что в первой половине текущего года ее используют в лунной миссии беспилотного космического аппарата "Чанъэ-6".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков.