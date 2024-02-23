Парламент Украины одобрил законопроект о лоббировании

Принятие документа было условием ЕС, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Верховная рада одобрила законопроект "О добросовестном лоббировании и адвокации на Украине", принятие которого необходимо для начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Рада приняла в целом законопроект о лоббировании. Он вступает в силу через два месяца после начала функционирования реестра прозрачности Национального агентства по предупреждению коррупции, но не позднее 1 января 2025 года", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

7 декабря этот законопроект одобрил кабмин Украины. Железняк указывал тогда, что документ устанавливает терминологию в этой сфере, права, обязанности и этические правила для субъектов этой деятельности. Одним из основных положений законопроекта является требование о создании "реестра прозрачности", в котором будут регистрироваться и предоставлять установленную отчетность субъекты лоббирования и адвокации. Держателем и администратором реестра станет Национальное агентство по предупреждению коррупции, доступ к реестру будет открытым и бесплатным.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить условия.