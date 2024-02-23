Украина запросила у Грузии инженерную технику

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александ Шульга также отметил, что Тбилиси ранее предоставил Киеву электрогенераторы и медикаменты

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина обратилась к правительству Грузии с просьбой предоставить ей инженерную технику. Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Грузии Александ Шульга.

"Мы обратились к правительству Грузии и попросили предоставить нам инженерную технику, так как в условиях, когда украинская инфраструктура постоянно подвергается бомбардировке, необходимо очищать обломки. Все это рассмотрит грузинская сторона, и, мы надеемся, скоро мы получим на этот счет ответ", - сказал Шульга.

Дипломат также отметил, что Грузия ранее предоставила Украине электрогенераторы и медикаменты. По его словам, каждая страна - партнер Украины сама решает, какую оказывать помощь - гуманитарную, финансовую или военную.

Комментируя просьбу украинской стороны, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе выразил надежду, что она не послужит началом "новой спекулятивной кампании", имеющей иные цели. Он назвал просьбу "немного странной", но отметил, что ее можно рассмотреть серьезно, если Украина правда нуждается в подобной помощи.

В начале 2023 года правительство Грузии передало Киеву 25 высокомощных генераторов стоимостью более $0,5 млн. Это решение было принято после того, как занимавший должность временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев неоднократно просил Тбилиси передать технику военного или двойного назначения, однако обращения были проигнорированы. В ответ нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, занимавший тогда пост главы правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", заявил, что страна не располагает подобными устройствами. Тем не менее Минэкономики Грузии закупило генераторы по заданию правительства.