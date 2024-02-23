В CENTCOM заявили о трех сбитых ракетах хуситов в Йемене

Ни один корабль не пострадал, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"23 февраля между 03:30 и 05:00 (совпадает с московским временем - прим. ТАСС) CENTCOM сбили три БПЛА хуситов возле нескольких коммерческих судов в Красном море. Ни один корабль не пострадал", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Командование также отметило, что 22 февраля США нанесли удары по четырем БПЛА и двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые "были готовы к запуску в направлении Красного моря".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.