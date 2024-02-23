Генсек Белорусского Красного Креста назвал санкции ЕС против него сумасшествием

Дмитрий Шевцов отметил, что "каждый волен сходить с ума по-своему"

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Санкции, введенные ЕС против генерального секретаря Белорусского Красного Креста (БКК) за якобы депортации украинских детей в Белоруссию являются сумасшествием. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь БКК Дмитрий Шевцов.

"Каждый волен сходить с ума по-своему. Если ЕС решил ввести против меня санкции, то буду даже говорить не медицинским, а человеческим языком - идиоты, по-другому я не назову", - сказал он.

Шевцов заявил, что санкции были введены из-за того, что БКК оказывает "вместе с фондом [также внесенного в новый санкционный список ЕС руководителя благотворительного фонда] Алексея Талая и с другими нормальными здравомыслящими людьми" помощь детям Донбасса, которые "приезжают, чтобы почувствовать на территории Республики Беларусь островок мира, выдохнуть и почувствовать себя детьми и узнать, что такое детство".

Генсек Белорусского Красного Креста напомнил, что ранее в отношении него санкции ввели США. "Абсолютно нормально реагирую [на очередные рестрикции], понимая, что пропасть логики, пропасть смысла здравого, пропасть вообще человечности у них [на Западе] - как Марианская впадина", - отметил он.

"Я могу только расценивать санкции, которые против меня Европейский союз ввел, как одну из наград и признание того, что я работаю правильно, и мои коллеги работают правильно, и мои друзья работают правильно, которые являются волонтерами и Белорусского Красного Креста, и Фонда Алексея Талая и других общественных организаций Республики Беларусь, которые тоже участвуют в том, чтобы сохранить детство и подарить детство тем деткам", - заявил Шевцов.

Он указал на то, что в БКК и других организации никто не говорит, что "эти дети из Донецка, из Луганска". "Если к нам приедут [дети] из Сирии - мы будем работать точно так же, из Ирана, из Ирака - точно так же будем помогать этим деткам, чтобы они были в тепле, в любви и в заботе. То, чего они не имеют у себя, потому что у них идут боевые действия", - заверил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.