Фредериксен заявила, что первая партия датских F-16 поступит на Украину весной

По словам премьер-министра Дании, задержка с поставкой истребителей связана с техническими причинами, так как для их обслуживания "нужна серьезная инфраструктура"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Первая партия F-16 поступит на Украину из Дании весной. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

О поставках F-16 на Украину летом накануне сообщало Министерство обороны Дании.

"Мы очень настойчиво работаем в этом аспекте и надеюсь, что нам удастся в ближайшее время до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала она в ответ на вопрос украинского журналиста о сроках появления датских F-16 на Украине, видеозапись пресс-конференции опубликована в Telegram-канале офиса украинского президента. По ее словам, задержка с поставкой истребителей на Украину связана с техническими причинами, так как для их обслуживания "нужна серьезная инфраструктура". Украинский же лидер, комментируя сроки поставок F-16, заявил, что желаемые Киевом истребители появятся "в этом году", без указания точного срока.

В ходе разговора с журналистами Зеленский сказал, что у государств есть свои приоритеты и выразил надежду, что украинский вопрос будет все же одним из приоритетных для Соединенных Штатов Америки. "Очень хочется, чтобы Украина была одним из приоритетных вопросов для США", - добавил он.

В пятницу во Львове прошла встреча между Зеленским и Фредериксен, в рамках которой подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами на 10 лет. В частности, оно предусматривает поддержку Украины со стороны Дании в вопросах обеспечения безопасности путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также внесения вклада в долгосрочное обслуживание истребителей F-16.

Киев с самого начала конфликта призывает западные страны предоставить то или иное вооружение. В последние несколько месяцев, Украина, в частности, просит своих союзников передать ей самолеты F-16. Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.