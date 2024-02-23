Премьеры Грузии и Армении обсудили региональную безопасность

Стороны также отметили важность мира и стабильности на Южном Кавказе

ТБИЛИСИ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил вопросы региональной безопасности и важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"В ходе разговора стороны (Кобахидзе и Пашинян - прим. ТАСС) обсудили перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами и подытожили сотрудничество, существующее в торгово-экономической, транспортной, логистической сферах, а также в сфере культуры. Премьер-министры Грузии и Республики Армения также обсудили вопросы региональной безопасности. Была подчеркнута важность мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Пашинян поздравил Кобахидзе с назначением на должность премьер-министра Грузии и пригласил его в Армению. Председатель грузинского правительства принял приглашение запланировать свой визит в Армению в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

Правительства Грузии и Армении в ходе рабочего визита Пашиняна в Тбилиси в январе сообщили об установлении стратегических отношений между странами.