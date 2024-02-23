Французские аграрии выразили недовольство поддержкой от властей

Глава регионального отделения ассоциации "Сельская координация в департаменте Эро Жан-Франсуа Шаперон отметил, что аграрии считают недостаточными меры, которые анонсировали власти республики

ПАРИЖ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Французские фермеры считают недостаточными меры, которые анонсировали власти республики, чтобы успокоить волнения аграриев, и по-прежнему недовольны ситуацией на продовольственном рынке, а также выделением миллиардов евро на Украину. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава регионального отделения ассоциации "Сельская координация (Coordination Rurale) в департаменте Эро Жан-Франсуа Шаперон.

"Мы считаем, что с нынешними мерами решение найти не получится. Нас просто продают американцам", - сказал Шаперон, который вместе с другими фермерами на пятидесяти тракторах проехал по улицам Парижа накануне Международного сельскохозяйственного салона, который открывается в субботу на окраине французской столицы.

Аграрий отметил, что его ассоциация не ждет каких-то выдающихся результатов от встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на сельхозвыставке в субботу. По его словам, корень проблемы находится вне компетенций хозяина Елисейского дворца.

"Для своих фермеров у них нет денег, зато Украине нашли €50 млрд, чтобы они продолжали войну. Это недопустимо. Мы, фермеры, абсолютно против такой системы. Половину Украины уже и так скупили Blackrock и другие компании вместе с Биллом Гейтсом. Мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на Франции и на Европе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что французские фермеры "ничего не имеют против русских" и верят, что русские также не настроены к ним враждебно, поэтому во Франции аграрии прежде всего хотят добиться исправления общеевропейской системы, которая пока что потворствует крупным корпорациям. Шаперон также заявил, что несмотря на модные тренды в виде электрификации транспорта и возобновляемой энергии аграрии по-прежнему вынуждены полагаться на ископаемое топливо и дополнительные требования в области экологии.

Вопрос конкуренции

Комментируя инциденты на границе с Испанией, когда французские фермеры выливали испанское вино и высыпали на дорогу испанские продукты, он выступил с утверждением, что во Франции крупные компании закупают продукцию соседей из-за рубежа по гораздо более низким ценам, чем это разрешено во Франции, чтобы обойти закон о справедливой оплате труда фермеров, при этом он уверен, что и в Испании точно такие же проблемы с импортом. "Их вино, например, закупают по совсем низким ценам: €40 за гектолитр, то есть 40 евроцентов за литр. И это не вина фермеров, у них просто нет выбора. Нас просто убивают. Мы говорим: "Стоп". Посредники просто берут нас в рабство.

"Да и не в вине проблема. Вот Coca-Cola, например, стоит €1,1 за литр во Франции. А там только сахар из ГМО-кукурузы. Так и убивают французов. Надо пить вино, а не Кока-Колу, это менее вредно для здоровья", - заключил он, упомянув про многомиллиардную прибыль, которую получает американская компания во Франции и в Европе.

Другие фермеры, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, также заявили, что продолжают протест, поскольку не удовлетворены обещаниями французского правительства, тем более что все озвученные меры и субсидии до сих пор не закреплены на бумаге в виде соответствующего законопроекта. Комментарии по поводу решения послов стран ЕС о продлении беспошлинного импорта для украинской сельхозпродукции несколько разошлись по тональности: одни фермеры прямо обвиняли руководство европейских институтов в "убийстве" сельского хозяйства в ЕС, другие же более сдержанно выражали готовность конкурировать с украинскими поставщиками, но только в том случае, если те будут соблюдать все требования в плане экологии и производства, которые навязываются фермерам в Европе.

Аграрный протест

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на фоне недовольства представителей отрасли из-за падения доходов по причине инфляции и увеличения потока сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом ввозных пошлин на украинский импорт. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокировали крупные дорожные магистрали, проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

На фоне масштабных акций премьер Франции Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры ведущей сельской федерации FNSEA и объединения "Молодые фермеры" (Jeunes agriculteurs) призвали сторонников свернуть баррикады, однако ряд ассоциаций выразили недовольство отсутствием письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации.

1 февраля на саммите в бельгийской столице лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины 50 млрд евро в течение четырех лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на брифинге после завершения дискуссий в Брюсселе, назвал данную меру оправданной и заявил, что в ходе саммита выступил за введение защитных мер для предотвращения нечестной конкуренции со стороны украинских производителей. В случае с зерном, которое, по его словам, завозится в ЕС только ради экспорта в третьи страны, должен быть принят специальный механизм, который будет задействован при сильной дестабилизации европейских рынков, если заметно более дешевое украинское зерно все же попадет на них. Также он пообещал возвращение таможенных пошлин на ряд украинских товаров, в частности, на яйца, курицу и сахар, если они будут импортироваться сверх установленной квоты. Точный размер квоты на пресс-конференции Макрон не назвал.