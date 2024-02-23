Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.
"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.
В частности, под ограничения подпали:
Физические лица
- помощник президента РФ Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин;
- президент Федерации шахмат России Андрей Филатов;
- коммерческий директор компании ГК "Н-Транс" Никита Мишин;
- основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов;
- совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев;
- генеральный директор АО "Усть-Луга ойл" Константин Хамлай;
- основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы;
- глава ОАО "Военторг" Владимир Павлов.
Компании
- Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина;
- концерн "Алмаз-Антей";
- "Военторг";
- "Военторг-Ритейл";
- военно-патриотический парк "Патриот";
- "РЕСО-гарантия";
- "Альфастрахование";
- АО "Концерн "Гранит";
- Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева;
- ДОСААФ России;
- корпорация "ВСМПО-Ависма";
- Центральный научно-исследовательский институт "Курс";
- Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем;
- Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел";
- ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны России.