Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.

В частности, под ограничения подпали:

Физические лица

помощник президента РФ Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин;

президент Федерации шахмат России Андрей Филатов;

коммерческий директор компании ГК "Н-Транс" Никита Мишин;

основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов;

совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев;

генеральный директор АО "Усть-Луга ойл" Константин Хамлай;

основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы;

глава ОАО "Военторг" Владимир Павлов.

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