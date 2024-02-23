23 февраля, 15:50,
обновлено 23 февраля, 16:44
Санкции в отношении России

Канада внесла в санкционный список в отношении России 10 физлиц и 153 юрлица

Здание МИД Канады. Gary A Corcoran Arts/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание МИД Канады
© Gary A Corcoran Arts/ Shutterstock/ FOTODOM

ОТТАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционный список в отношении России 10 физических и 153 юридических лица. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах (Россия). Канада объявляет об этих санкциях в координации с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - сказано в документе.

В частности, под ограничения подпали:

Физические лица

  • помощник президента РФ Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин; 
  • президент Федерации шахмат России Андрей Филатов;
  • коммерческий директор компании ГК "Н-Транс" Никита Мишин;
  • основатель ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов;
  • совладелец АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев;
  • генеральный директор АО "Усть-Луга ойл" Константин Хамлай;
  • основные владельцы "РЕСО-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы;
  • глава ОАО "Военторг" Владимир Павлов.

Компании

  • Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина; 
  • концерн "Алмаз-Антей";
  • "Военторг";
  • "Военторг-Ритейл";
  • военно-патриотический парк "Патриот";
  • "РЕСО-гарантия";
  • "Альфастрахование";
  • АО "Концерн "Гранит";
  • Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева;
  • ДОСААФ России;
  • корпорация "ВСМПО-Ависма";
  • Центральный научно-исследовательский институт "Курс";
  • Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем;
  • Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел";
  • ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны России.
 
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