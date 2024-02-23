Посол Ирана заявил, что делегация РФ посетит Тегеран для участия в межправкомиссии

В состав делегации войдут более 150 человек, отметил Казем Джалали

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Делегация из России в составе более 150 представителей посетит Тегеран для участия в двусторонней межправительственной комиссии. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в видеоинтервью, размещенном в Telegram-канале посольства.

"Российская делегация представляет собой большую делегацию, состоящую примерно из 160-170 руководителей и экспертов министерств и государственных организаций, а также учреждений российского частного сектора, которые отправятся в Тегеран [для участия в межправительственной комииссии]", - сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил ТАСС, что российские и иранские компании в настоящее время ведут переговоры о создании газового хаба в Иране и освоении газовых месторождений, эти вопросы будут обсуждаться в том числе к предстоящей межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, которая состоится 28 февраля в Тегеране.