Во Франции спецслужбы опасаются провокаций во время визита Макрона на сельхозвыставку

Президент рискует быть освистанным, говорится в докладе главного управления внутренней безопасности

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента республики Эмманюэля Макрона на Международный сельскохозяйственный салон в субботу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Президент рискует быть освистанным", - говорится в докладе спецслужбы. Аналитики также прогнозируют "множество акций" по прибытии главы государства на выставку.

Впрочем, представители фермерских профсоюзов, особенно "Сельской координации" (Coordination Rurale), планируют проводить протестные акции в течение всего сельхозсалона вплоть до 3 марта, особенно в отношении прибывающих туда политиков. DGSI допускает и угрозу "индивидуальных инициатив" по срыву выставки со стороны фермеров, не входящих в профсоюзы.

По данным телеканала, все посетители Международного сельскохозяйственного салона, будут подвергаться тщательному досмотру. Организаторы опасаются спонтанных акций фермеров и намерены увеличить численность охранников салона на 30-40% по сравнению с предыдущими годами. Мероприятие откроет президент Франции Эмманюэль Макрон, который намерен провести там дискуссию с аграриями, требующими от властей мер по защите от нечестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Массовые демонстрации аграриев проходили в течение января во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения потока сельскохозяйственной продукции с Украины в результате отмены Евросоюзом ввозных пошлин на украинский импорт. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокировали крупные дорожные магистрали, проводили манифестации перед зданиями государственных органов.

На фоне масштабных акций премьер Франции Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры ведущей сельской федерации FNSEA и объединения "Молодые фермеры" (Jeunes agriculteurs) призвали сторонников свернуть баррикады, однако ряд ассоциаций выразили недовольство отсутствием письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации.