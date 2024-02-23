El País: к убийству Кузьминова в Испании могут быть причастны два наемника

Предполагается, что причастные к случившемуся уже покинули Испанию

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Испанские спецслужбы полагают, что к убийству летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, могут быть причастны два наемника. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, свидетели сообщили полиции, что видели, как некая машина выехала с парковки, где могли убить пилота. Предполагается, что причастные к случившемуся уже покинули Испанию.

Ранее El País со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором были указаны вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.