Блинкен заявил, что США не считают геноцидом происходящее в секторе Газа

Госсекретарь США отметил, что в вопросе геноцида Вашингтон на протяжении многих месяцев и лет ясно излагает свою позицию по уйгурам в Китае, по представителям народности рохинджа из Мьянмы и другим

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не считает геноцидом палестинского населения ситуацию в секторе Газа. С таким заявлением госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что "в вопросе геноцида [США] на протяжении многих месяцев и лет ясно излагают [свою позицию] по уйгурам [в Китае], по [представителям народности] рохинджа [из Мьянмы] и другим". При этом он утверждал, что представители американской администрации "детально объясняли", почему считают геноцидом ситуацию с представителями рохинджа.

"В то же время у нас и у других также была возможность, в том числе в Международном суде [ООН], четко дать понять, что в случае с Газой речи об этом (геноциде - прим. ТАСС) попросту не идет", - подчеркнул Блинкен.

Западные страны обвиняют правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Пекин категорически отвергает такие выводы. Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Рохинджа - исповедующее ислам этнорелигиозное меньшинство Мьянмы. Они проживают преимущественно в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, где неоднократно вспыхивали их столкновения с местными буддистами. Многие представители этой народности бежали из Мьянмы в Бангладеш. Некоторые стараются перебраться и в другие страны региона - Индонезию, Малайзию, Таиланд.