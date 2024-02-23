Белый дом анонсировал новые шаги в связи со смертью Навального

Введенные 23 февраля санкции были лишь началом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена предпримет новые шаги в связи со смертью Алексея Навального, нынешние санкции были лишь началом. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Следует ожидать, что администрация предпримет больше [шагов], чтобы привлечь Кремль к ответственности за смерть Навального. Сегодня было лишь начало", - утверждал Кирби. Он не пояснил, о каких конкретно дополнительных мерах может идти речь.

23 февраля Минфин США сообщил, что Вашингтон вводит санкции "против трех российских чиновников в связи со смертью Навального". По данным ведомства, в санкционные списки включены начальник исправительной колонии в поселке Харп Вадим Калинин, заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев и начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин.