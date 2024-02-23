Шмыгаль заявил, что делегация Украины не дождалась представителей Польши на границе

Украинскую сторону представляли вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, главы МВД и Минагрополитики, заместители глав МИД, Мининфраструктуры, Минэкономики и руководители государственной пограничной и таможенной служб, рассказал премьер-министр

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем не смогла встретиться с польскими коллегами на общей границе для решения проблем блокировки перевозок, поскольку представители Польши не прибыли на встречу. Об этом Шмыгаль написал в Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что делегация Украины прибыла 23 февраля на границу после предложения президента страны Владимира Зеленского "договориться и найти компромисс" относительно блокады пропускных пунктов. "Правительство Украины сегодня здесь. Украинскую сторону представляют вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, главы МВД и Минагрополитики, заместители глав МИД, Мининфраструктуры, Минэкономики и руководители государственной пограничной и таможенной служб, - написал Шмыгаль. - К сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась".

Ранее в пятницу Зеленский сообщил, что Шмыгаль вместе с министрами будет работать на границе с Польшей, отметив, что неизвестно, приедут ли на встречу польские чиновники, поскольку публичное согласие на нее от Варшавы не поступало.

21 января Зеленский предложил польской стороне до 24 февраля провести на границе двух стран переговоры на высшем уровне с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения протестующими польскими фермерами. Однако премьер Польши Дональд Туск не принял инициативу, заявив, что правительства двух республик обсудят решение проблемы в конце марта.

20 февраля польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков через пропускные пункты на границе с Украиной, а на трех из них блокировали движение и других видов транспорта. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов.