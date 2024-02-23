Белый дом разочарован планами Израиля расширить поселения на Западном берегу

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, администрация президента Джо Байдена убеждена, что это только ослабляет, а не укрепляет безопасность Израиля

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Американская администрация разочарована планами Израиля по строительству 3 тыс. домов в рамках расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

"Что касается поселений, мы ознакомились с информацией и должны сказать, что разочарованы этим заявлением", - сказал он. "Политика США при администрациях республиканцев и демократов заключается в том, что новые поселения контрпродуктивны с точки зрения достижения мира. Они также противоречат международному праву", - утверждал Блинкен. По словам госсекретаря, администрация президента Джо Байдена "решительно выступает против расширения поселений" и убеждена, что "это только ослабляет, а не укрепляет безопасность Израиля".

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби озвучил ту же позицию Вашингтона на онлайн-брифинге для журналистов. "Позиция США при администрациях как республиканцев, так и демократов уже долгое время такова, что строительство новых поселений контрпродуктивно для заключения мира. Они также несовместимы с международным правом", - сказал он.