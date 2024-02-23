В Минобороны Белоруссии призвали не делать поспешных выводов по участию Армении в ОДКБ

Вооруженные силы государств - членов организации работают по существующим планам, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства Валерий Ревенко

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) работают по существующим планам, делать выводы по вопросам участия в организации Армении преждевременно. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Что касается сотрудничества в рамках ОДКБ. Я думаю, преждевременно делать выводы. Есть политические заявления, есть взаимоотношения между вооруженными силами, которые на сегодня существуют - у нас есть планы, мы работаем по этим планам, - сказал он в эфире СТВ. - Поэтому политические заявления давайте оставим в стороне, а будем развивать все равно сотрудничество с нашим на сегодня партнером по Организации Договора о коллективной безопасности Арменией".

Ранее в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии сообщил о том, что Минск не получал от Еревана каких-либо уведомлений по вопросу участия Армении в ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ. При этом в секретариате организации сообщили, что не получали от Армении никаких подобных заявлений.

В последнее время Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске.