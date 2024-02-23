СМИ: Во Франции выходцев из Молдавии обвинили в работе на спецслужбы РФ

По данным газеты Le Monde, задержанные по заданию "5-й службы ФСБ" наносили в Париже на стены изображения звезд Давида

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Следователи Главного управления внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции считают, что в Европе действует группировка выходцев из Молдавии, сотрудничающая с российскими спецслужбами и работающая на "разделение общественного мнения" в ЕС. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на доклад спецслужбы для МИД Франции.

Утверждается, что молдавский бизнесмен Анатолий Призенко получал инструкции и средства от "5-й службы ФСБ". При этом французская разведка считает, что задержанные во Франции два выходца из Молдавии, которые по его заданию наносили в Париже на стены изображения звезд Давида, в свой предыдущий визит на территорию республики участвовали в раздаче листовок с призывами против НАТО.

Кроме того, по мнению аналитиков, они состояли в более крупной сети активистов - преимущественно выходцев из Молдавии, которые устраивали "дезинформационные, разведывательные и диверсионные" акции по всей Европе и якобы преследовали цель "разделить общественное мнение, пошатнув позиции правительств". По данным европейских коллег, с которыми проконсультировались французы, действия этой "сети" начались весной 2023 года в Польше, где помимо распространения антинатовских листовок участники сети якобы занимались и расклеиванием наклеек с логотипом ЧВК "Вагнер".

Звезды Давида

В ноябре 2023 года МИД Франции опубликовал заявление, в котором указал на "российское цифровое вмешательство", а именно массовое распространение в соцсетях якобы связанной с РФ организацией Recent Reliable News фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида. При этом в заявлении отмечается, что правоохранительные органы страны все еще ведут следствие по этим фактам, а возможная причастность к ним иностранных заказчиков пока не установлена.

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал заявления французского МИД возмутительными и подчеркнул, что такие действия направлены лишь на то, чтобы еще больше ухудшить и без того непростые российско-французские отношения. Он добавил, что французские власти ни до, ни после публикации обвинений о причастности якобы связанной с РФ компании не обращались с официальными запросами в посольство России. Также он призвал дождаться итогов официального расследования.

В начале ноября газета Ouest-France сообщила о задержании двух выходцев из Молдавии, которых подозревают в нанесении звезд Давида на дома в X круге Парижа в ночь на 27 октября. На допросе 33-летний мужчина и 29-летняя женщина признались, что действовали по указанию третьих лиц, однако тогда подробности о них не раскрывались. Отмечалось, что задержанные уроженцы Молдавии находились во Франции нелегально.