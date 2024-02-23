В Белоруссии заявили, что западные военные озвучивают необходимость контактов с Минском

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко отметил, что работа по снижению напряженности в отношениях с Западом будет продолжена

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Представители военных ведомств стран Запада начали кулуарно озвучивать необходимость контактов с Белоруссией в военной сфере для снятия напряженности. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко.

"Безусловно, мы контактируем с нашими западными коллегами. Более того скажу, что на сегодня в ряде ведущих западных государств в военных ведомствах начинается понимание того, что контакты с Вооруженными силами [Белоруссии], контакты с Беларусью необходимы. Мы это слышим. Более того, это они начали уже, как говорится, кулуарно озвучивать ", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

По словам Ревенко, работа по снижению напряженности в отношениях с Западом будет продолжена.

"Именно снизить градус напряженности. Ну а если глобально - предотвратить войну. Не дай бог она у нас случится", - отметил начальник департамента белорусского Минобороны.